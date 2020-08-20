شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعادل إنجاز ميلان في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات عن وصول بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلا إنجاز ميلان الإيطالي الذي وصل للنهائي بنفس عدد مرات البافاري، فيما صعد فريق ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية 16 مرة.
وأشارت الشبكة الإحصائية أن بايرن ميونخ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 لقبا، وميلان الإيطالي 7 ألقاب، وليفبول الإنجليزي 6 ألقاب.
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