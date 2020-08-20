شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في معسكري بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان استعدادًا لموقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقا بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته الأحد المقبل، حالة الطوارئ داخل معسكريهما استعدادا لنهائي «تشامبيونزليج».

وقرر هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ فرض السرية التامة على تدريبات فريقه التي تعد لاعبيه لمعركة النهائي الكروية، فيما سادت حالة من التخبط والارتباك داخل معسكر باريس سان جيرمان، بسبب احتمالات غياب نيمار عن لقاء النهائي بسبب تبديل قميصه عقب لقاء لايبزيج الألماني في نصف النهائي للبطولة الحالية، مما يعد أمرا معارضا لتعليمات «يويفا»، اتباعات لإجراءات السلامة من فيروس كورونا.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على لقاء النهائي بين الفريق الفرنسي والألماني، وقال موقع صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن بايرن ميونيخ سيعاني دفاعيا حال تمسك هانسي فليك بخطته التي لعب بها لقاء ليون، لأن الفريق الفرنسي سنحت له أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل ولكن اللمسة الأخيرة هي التي أنقذت البافاري من 3 إلى 4 أهداف محققين كادوا أن يغيروا النتيجة تماما.

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن هانسي يعلق آماله على تصحيح المسار الدفاعي سريعا لمنع الغارات الهجومية التي يشنها مثلث الرعب المكون من نيمار وكيليان مبابي ودي ماريا، فضلا عن أن مدرب البافاري يعتمد بصفة أساسية على وجود سيرج جنابري اللاعب الخطير الذي أرهق جميع الفرق التي واجهت بايرن ميونيخ.

فيما علق موقع صحيفة «بيلد» الألمانية على لقاء بايرن ميونيخ وليون، وقال إن جنابري المنقذ لفريقه خلال موقعة دور نصف النهائي أمام الفريق الفرنسي، خاصة وأنه تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه من خلال الفرصة الأولى والتى لعبت دورا كبيرا في تهميد الفريق المنافس معنويا داخل المستطيل الأخضر.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تأكد غياب ليون الفرنسي عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ 25 عاما، بسبب عدم قدرته على الوصول للقاء النهائي وفشله في الوصول للمربع الذهبي للدوري الفرنسي وخسارته نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان 6/5 من نقطة الجزاء.

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، عن وصول بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلا إنجاز ميلان الإيطالي الذي وصل للنهائي بنفس عدد مرات البافاري، صعد فريق ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية 16 مرة.

وأشارت الشبكة الإحصائية أن بايرن ميونيخ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 لقبا، وميلان الإيطالي 7 ألقاب، وليفبول الإنجليزي 6 ألقاب.

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وتصدر ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ تصدره لقائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بوصوله للهدف رقم 15.

ووفقا لشبكة «أوبتا»، فإن المهاجم البولندي، أصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد، بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.

كان كريستيانو رونالدو حقق هذا الإنجاز في 3 مواسم مختلفة، بتسجليه 17 و16و15 هدفا أعوام 2014، 2016 و2018 عل الترتيب مع ريال مدريد الذي تركه منذ عامين راحلا لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وبذلك يصبح المهاجم البولندي على مقربة من معادلة رقم رونالدو القياسي، حال هز شباك سان جيرمان بهدفين في المباراة النهائية، ليصل إلى 17 هدفا هذا البطولة هذا الموسم.