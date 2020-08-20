شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقترب من رقم كريستيانو القياسي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تأهل بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليون (3-0)، الأربعاء.

واستطاع الدولي البولندي أن يصطاد شباك ليون عبر تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط.

وعزز ليفاندوفسكي تصدره لقائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بوصوله للهدف رقم 15، وبحسب شبكة «أوبتا»، فإن ليفاندوفسكي بات ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفًا أو أكثر في موسم واحد، بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وحقق رونالدو هذا الإنجاز في 3 مواسم مختلفة، إذ سجل 17، 16 و15 هدفًا أعوام 2014، 2016 و2018 عل الترتيب مع ريال مدريد.

وبذلك، يصبح المهاجم البولندي على مقربة من معادلة رقم رونالدو القياسي، حال هز شباك سان جيرمان بهدفين في المباراة النهائية، ليصل إلى 17 هدفًا هذا البطولة هذا الموسم.

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