«رغبة اللاعب كانت اللعب للأهلي».. ميدو: أقنعت محمود علاء باللعب للزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل صفقة انتقال محمود علاء لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من وادي دجلة.

وقال "ميدو" خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية "النهار"، "عندما كنت مُدربًا لـ وادي دجلة، الأهلي عرض 9 ملايين جنيه لضم محمود علاء وماجد سامي وافق علي العرض وأبلغني بذلك، كنت أعلم أن اللاعب سيكون مؤثرا للغاية إذا انتقل للأهلي، لذلك كنت أتمنى انتقاله للزمالك لأني أعلم جيدًا ما سيُقدمه للزمالك،

وأضاف: قلت لماجد سامي طب لو جبتلك عرض أفضل من الزمالك هتخلَّص؟ قالي اه هخلَّص، وده اللي حصل بالفعل". ماجد أكد لي أنه يريد 12 مليون جنيه نظير رحيل اللاعب إلى الزمالك فتحدثت مع مرتضى منصور وقلت له إن علاء إذا انتقل إلى الأهلي سيكون إضافة قوية للدفاع لمدة 10 سنوات.

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وتابع: أقنعت رئيس الزمالك وبالفعل وافق ثم تحدثت مع محمود علاء وكانت المهمة صعبة نظرا لكون اللاعب كان يريد الانتقال إلى الأهلي ولكنه في النهاية وافق وعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وتم إتمام الصفقة".