شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى أخر جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000، وتشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ،طلائع الجيش مع الأهلى و جزيرة الورد مع سبورتنج و الحوار مع البنك الأهلى و الاوليمبى مع الزهور، أما على صعيد المجموعة الثانية ، فيتنافس كلا من ، الطيران مع الزمالك و الفيوم مع هليوبوليس و الجزيرة أمام حدائق الأهرام .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد