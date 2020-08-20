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رياضة | برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أبدى اهتمامه بضم إيريك جارسيا خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن جارسيا يرغب في العودة إلى ناديه السابق، بعدما أخبر مانشستر سيتي بالفعل أنه لن يجدد عقده.

وأشارت الصحيفة، أنه مع بقاء عام واحد على انتهاء عقد جارسيا مع مانشستر سيتي، سيضطر السيتيزن إلى التوصل لاتفاق مع برشلونة.

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