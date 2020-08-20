رياضة | ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، دائرة اهتمامات ريال مدريد، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما ورد عن موقع "le 10sport" الفرنسي، فإن روميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان، دخل ضمن قائمة المرشحين، لتعزيز هجوم النادي الملكي.

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وتألق لوكاكو بشكل لافت للنظر في موسمه الأول مع إنتر ميلان، حيث أصبح هدافاً للفريق، ويستعد لملاقاة أشبيلية غداً الجمعة في نهائي الدوري الأوروبي.

وفشل الثنائى، لوكا يوفيتش وماريانو دياز، في كسب ثقة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل الاعتماد على كريم بنزيما في خط الهجوم بمفرده.

ومع بلوغ بنزيما عامه الثالث والثلاثين، ربما يلجأ ريال مدريد لخيار لوكاكو، لتدعيم خط الهجوم.