شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: بيراميدز يفاوض 4 لاعبين بالأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن دارة نادي بيراميدز تتفاوض مع 4 لاعبين من فريق النادي الأهلي، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس عن أسماء اللاعبين الأربعة وهم محمد شريف، عمار حمدي، أليو ديانج، وحمدي فتحي.

وأضاف زاهر:«هناك أزمة مالية في الاهلي، وديانج حصل على جزء من مستحقاته فقط».

وأنهى سيف زاهر تصريحاته مؤكداً أن بيراميدز قدم عرضاً للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي وطاقمه المعاون مقابل 4 مليون دولار في الموسم الواحد