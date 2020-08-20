شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، أن هناك حالة من القلق داخل إدارة النادي الأهلي حول مستقبل استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.
وقال ميدو خلال بتصريحات عبر شاشة قناة النهار: «القلق لدى مسؤولي الأهلي يكمن في تناول خبر رحيل فايلر من صحف سويسرا والإعلام هناك دقيق جدا في أخباره».
وأضاف: «توقيت خروج الخبر قبل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر له السبت المقبل، يثير قلق مسؤولي الأهلي لأن الزمالك يستغل هذا الأمر في الحرب النفسية قبل القمة».
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