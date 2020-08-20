شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لم أتراجع عن تصريحاتي بشأن مصطفى محمد ‏ولا تقارنوني به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم مصر والأهلي السابق، أنه طالب مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، بضرورة تطوير مستواه من أجل استمرار تألقه.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية: «جماهير الزمالك تضع مصطفي محمد تحت ضغط مستمر، وجعلوه بطل في وقت قصير وهذا سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «جماهير الزمالك اعتبروا تصريحاتي بأنها ضد مصطفي محمد وحولوا الأمر إلى معركة، ولم أتراجع عن تصريحاتي حول اللاعب بعد هجوم المشجعين».

وواصل: «لا يوجد مهاجمين في مصر، خلال الفترة الماضية قادرين على كسب الثقة الجميع وقيادة خط هجوم منتخب مصر».

وأنهى تصريحاته قائلاً:«أنا أفضل من مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، لا توجد شبه مقارنة على الإطلاق».

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