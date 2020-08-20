شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا أقصد وليد سليمان بأعمال السحر في مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور



طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقاف مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل ببطولة الدوري حال ارتداء وليد سليمان لاعب الأهلي الخاتم الذي يرتديه بشكل مستمر.

وطالب مرتضى منصور عبر فيديو تم بثه في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "إذا نزل وليد سليمان بنفس الخاتم أوقفوا المباراة ولا تكملوها فورًا".

وتابع: "لا يجوز أن يرتدي أي لاعب خاتم من الأساس في المباراة ومن ناحية أخرى هذا سحر ولن نكمل المباراة بهذا الشكل".

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مرتضى منصور



وأضاف: "سوف نصرف 3 دفعات من مرتباتكم في الفترة المقبلة، قبل مباراة الأهلي وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء وقبل لقاء العودة، وذلك من أجل تحفيزكم للفوز بكل هذه المواجهات الهامة".

وتابع رئيس الزمالك في حديثه عن أعمال السحر خلال مباراة القمة المقبلة قائلاً: "لا أقصد وليد سليمان وإنما أعطي مثل حتى يكون الجهاز الإداري فطن لما سيحدث خلال المباراة".