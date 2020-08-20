شكرا لقرائتكم 4 لاعبين يدخلون حسابات حسام البدري بعد استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع عودة مباريت الدورى العام بعد فترة توقف دامت ما يقرب من الخمسة شهور، بدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى متابعة جميع المباريات سواء لمتابعة مستوى اللاعبين الدوليين الذين استقر على ضمهم بالفعل وحجزوا مقاعدهم بهدف تقييمهم، أو للبحث عن اسماء جديدة لتدعيم صفوف المنتخب سواء فى مركز المهاجم الصريح أو الظهير الأيسر أو قلب الدفاع وهى المراكز التى تحتاج لدعم ، ونجح عدد من اللاعبين فى اقتحام حسابات البدرى بعد المباريات الأخيرة التى أقيمت فى الدورى وهو ما نرصده في السطور التالية:

- محمد ابراهيم

صانع ألعاب مصر المقاصة الذى ظهر بمستوى طيب خلال المباريات الأخيرة وتحديدا أمام الزمالك ، ويحظى اللاعب بقناعة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب لكنه مازال يحتاج لمزيد من التركيز حتى يستعيد مستواه المعروف ، ونجح محمد إبراهيم في خطف النقاط الثلاثة لمصر المقاصة بالفوز على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري .



- باسم مرسى

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مهاجم الانتاج الحربى الذى استعاد ذاكرة التهديف مؤخرا وهز شباك المقاولون العرب بالدورى امس، وهو ما جعله يدخل حسابات المنتخب لتدعيم خط هجوم الفراعنة.



- محمود رزق

مدافع الاتحاد السكندرى الذى يؤدى بمستوى جيد قبل توقف الدورى ودخل حسابات المنتخب بقوة ، ومع عودة الدورى مازال يحافظ على مستواه ويحظى باعجاب المدير الفنى.



- محمد سمير

مدافع المقالون العرب والذى يؤدى بمستوى مميز هذا الموسم فى الوقت الذى يبحث فيه المنتخب عن تدعيم دفاعاته بمساك قوى.