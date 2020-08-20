شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: عمرى ما سجلت جول فى الاهلى وكسبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جعفر، مهاجم الزمالك الأسبق،لدى أكثر من عرض من عروض أندية الدوري الممتاز والسعودية وسأحسم وجهتي المقبلة فى القريب العاجل.

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق فى تصريحاته لبرنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ، قائلا عمرى ما سجلت هدف فى الاهلى وكسبنا، كل لما ابدا بالتسجيل الاهلى يرجع للمباراة ودائما مواجهة الاهلى والزمالك خارج كل التوقعات ، مضيفا لعبت 12 مباراة للزمالك وفزت 3 وهناك 5 تعادلات وخسرت 4 مباريات تقريبا.

وتابع جعفر أيامنا الظروف كانت صعبة ومكنش فيه فلوس وعبد الشافي غاب عن التدرب عشان مش معاه فلوس ياخد تاكسي يروح النادى عشان يتمرن، كنا بنلعب مباريات ودية فى السعودية والكويت عشان الفلوس".

وقال جعفر أن مصطفى محمد لاعب مميز ومهاجم واعد، وأن أسامة فيصل وحسام أشرف مستقبل نادي الزمالك، مؤكدا على وجود مبالغة كبيرة فى أسعار اللاعبين وأغلى لاعب فى مصر لا يستحق 15 مليون جنية ، مضفيا أن عمرو زكى لاعب قصر فى حق نفسه لأنه كسر الدنيا فى 3 أو 4 شهور وكان حديث العالم وأن من أفضل اللاعبين فى مصر الان رمضان صبحي، فرجانى ساسي، وأشرف بن شرقي ، وعبد الله السعيد.

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واستكمل قائلا :"أتعرض عليا مبالغ كبيرة من الاهلى ومجدي طلبة عرض عليا ضعف الفلوس اللي كنت باخدها في الزمالك ورفضت ووصلني عروض من الجونة ورفضت