عجمان يهزم الشارقة في افتتاح الدورة الودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز عجمان على الشارقة 2-1 في افتتاح مباريات دورة الشارقة الودية التي ينظمها «الملك» على ملعب خالد بن محمد في الحزانة.

تقدم البرازيلي لوان بيريرا للشارقة في الدقيقة 28، وعادل وليد خالد لعجمان في الدقيقة 61، ثم سجل عصام فائز هدف الفوز في الدقيقة 76.

ويشارك في الدورة أيضاً، اتحاد كلباء وخورفكان اللذين يلتقيان اليوم الخميس، ثم تخضع الفرق للراحة يومي الجمعة والسبت، وتعود المنافسة بلقاء الشارقة واتحاد كلباء يوم الأحد المقبل، وخورفكان مع عجمان يوم الاثنين المقبل، وسيكون يوم الأربعاء راحة، وتختتم الجولة الأخيرة الخميس 27 أغسطس/ آب الجاري، بلقاء عجمان واتحاد كلباء، والجمعة الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري بمباراة مسك الختام بين الشارقة وخورفكان.

وتعد المباراة بين الشارقة وعجمان أمس، الأولى من نوعها في كرة القدم الإماراتية منذ توقف النشاط في مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا.

وخضعت المباراة لإجراءات البروتوكول الخاص بالمباريات، كما أن الدورة شهدت نظاماً خاصاً، حيث تتكون كل مباراة من 3 أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، ولإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لنيل أكبر قسط من الراحة.

وجرب المدربان كافة عناصر الفريق، بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت عادل الحوسني وخالد الظنحاني وشاهين عبد الرحمن وحمد جاسم وعلي الظنحاني وعبد الرحمن جمعة وشكوروف ولوان بيريرا وكايو لوكاس وكورنادو ومحمد خلفان، في حين شارك سيف راشد في الشوط الثاني، ليكون اللقاء الأول له منذ 27 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك لغيابه بسبب الإصابة.

من جهته، بدأ عجمان بتشكيلة ضمت علي الحوسني وخالد ناصر وسعيد سرور وعبدالله صالح ووليد اليماحي وعصام فائز ودديجو أمادو وحسن عبد الرحمن ووليام أوسو وحميد عبدالله وجوستافو جينيا.