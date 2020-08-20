دورة ودية خماسية تنطلق في أبوظبي 22 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشف حسين سهيل مدير الفريق الأول بنادي الجزيرة عن دورة تجمع بين أندية أبوظبي، الجزيرة، العين، الوحدة، بني ياس والظفرة في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/آب الجاري، مشيراً إلى أن قيام الدورة الخماسية تمت مناقشته بين مجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الأندية المعنية.

وقال حسين سهيل: تمت الموافقة المبدئية من جميع الأندية على المشاركة في الدورة المقترحة، على أن تنطلق عقب موافقة اللجنة العليا للطوارئ والأزمات.

وأكد مدير فريق الجزيرة أن الدورة تسهم في الإعداد بصورة جيدة للموسم الجديد.

وقال: الجزيرة لم يخض أي مباراة ودية منذ انطلاق تجمعه الإعدادي للموسم الجديد في العاصمة أبوظبي؛ وذلك اتباعاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة؛ حرصاً على سلامة الجميع، حتى التدريبات كانت تقام وفق البروتوكول الموضوع من قبل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين.

وعن طموحات الجزيرة في الموسم المقبل، أوضح: إن فخر أبوظبي من الفرق المنافسة على المراكز الأولى ضمن قائمة الكبار منذ 15 عاماً مؤكداً أن وجود الجزيرة منافس على الألقاب؛ يعد أمراً طبيعياً في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق على مستوى الأسماء المميزة من المحليين والأجانب.

وأوضح مدير فريق الجزيرة: إن النادي لن يستعجل في صفقات الأجانب، مبيناً هذا الملف يدرس من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني.