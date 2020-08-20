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الأهلي يحرم طاهر محمد من أربعة ملايين جنيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مسؤولو النادي الأهلي مقترح إحدى الشركات الراعية بتصوير طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الجديد القادم من المقاولون العرب للحملة الإعلانية الخاصة بالشركة بدلاً من رمضان صبحي، الذي رفض البقاء في صفوف الفريق، وأعلن رحيله لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد..
وجاء تفكير الشركة الراعية في طاهر محمد طاهر لكونه بديل رمضان صبحي ويلعب في مركزه نفسه، كما أن اللاعب بات يملك شعبية بعد انتقاله للنادي الأهلي بناء على رغبته رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية، والداخلية، إلا أنه تمسك باللعب للأهلي.
وأكد مسؤولو الأهلي للشركة المعلنة أن الدفع بطاهر محمد في هذه الحملة سيتسبب بحالة احتقان بين لاعبي الفريق الكبار غير المتواجدين في الحملة الإعلانية، خاصة أن طاهر لم ينتقل بشكل رسمي للفريق الأحمر، ولم يشارك مع الأهلي في التدريبات، والمباريات.
ووقع اختيار إدارة الأهلي على وليد سليمان لخلافة رمضان صبحي في الحملة الإعلانية، ليقوم «الحاوي» بتصوير مشاهد رمضان صبحي، خاصة بعد أن طلبت الشركة من رمضان صبحي رد الأموال التي حصل عليها والبالغة قيمتها 4 ملايين جنيه بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي.

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