شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي : نتابع مباراة القمة للوقوف على مستوى لاعبي الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سعيد وهبي المتحدث باسم نادي الرجاء المغربي وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق، كاشفاً أن الفريق خاض 7 مباريات خلال 26 يوم منذ استئناف الدوري المغربي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.. وقال سعيد وهبه في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 :"نتابع مباريات الزمالك قبل مواجهته في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.. وسنتابع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها مساء يوم السبت المقبل للوقوف بدقة على مستوى لاعبي الزمالك"

وحدد مسئولو الزمالك، ملعبين لاستضافة مواجهة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقان فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب، على أن يقام لقاء العودة فى مصر، لذا حرصت إدارة نادى الزمالك على تحديد ستاد القاهرة الدولى وملعب برج العرب كملعبين للنادى، الأبيض فى مواجهة الإياب على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب التنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز الفنى حول رؤية الجهاز الفنى للملعب بعد تحديد ستاد القاهرة رغبة أولى إلى جانب برج العرب، وذلك إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وكشف مسئولو الزمالك إنه حتى الآن لم يتم إخطار النادى بشكل رسمى من جانب الاتحاد الأفريقى، بموعد لقاء الذهاب الذى سيقام فى المغرب ولكن أشارت الاستفسارات الودية إلى إمكانية لقاء الذهاب يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة يوم 2 من شهر أكتوبر القادم، حيث سينتظر الزمالك الإخطار الرسمى من الكاف من أجل الإعلان عن موعد المباراتين.