شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فؤاد: الأهلى لم يقصر مع مؤمن زكريا وطلبنا موافقة الوزارة لصرف عقده كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلى، أن اجتماع مجلس الاهلى برئاسة الخطيب جاء لافتتاح وتطوير وتوسيع فرع النادي فى مدينة نصر بافتتاح 8 ملاعب لاستيعاب 4 الاف لاعب بمختلف الالعاب.. وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت، أن الاجتماع جاء اعتماد تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة 1640 موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت 144موظفًا وعاملًا، مضيفا أن الخطب حرص على الإشادة بمجهود الموظفين والعمال .

وتابع أن مجلس الاهلى لم يقصر مع مؤمن زكريا وأتمنى له الشفاء والخطيب طلب موافقة وزير الرياضة للموافقة على صرف كامل مرتب اللاعب الاهلى خاطب وزارة الشباب والرياضة للموافقة على عقد مؤمن زكريا بالكامل

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي، كلمة إلى جميع العاملين والموظفين بالنادي، وذلك في أعقاب قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة 1640 موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت 144موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في الأول من يوليو 2017، وجاءت رسالة الكابتن الخطيب كالتالي: "جميع السادة العاملين.. أنتم جزء هام لنجاح النادي الأهلي وتقدمه، ومجلس الإدارة يقدر دائمًا من يعمل بجد وحب وانتماء للأهلي.. مع دعواتنا بالتوفيق والنجاح"

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واتخذ مجلس إدارة الأهلي أمس الأربعاء العديد من القرارات الهامة أبرزها :

1- الموافقة على الدراسة المقدمة بإعادة الهيكلة الخاصة بالعاملين والموظفين بالنادي الأهلي، وهناك انحياز من مجلس الإدارة برئاسة الخطيب للعاملين والموظفين لأنهم الفئة المنتمية إلى النادي التي ربما تكون مرتباتهم ليست بالشكل الكبير مثل بقاي القطاعات الأخرى، وترقية عدد 144 موظف وهي أكبر حركة ترقيات وعلاوت لم تتم منذ يوليو 2017 رغم الظروف الاقتصادية ورغم توقف النشاط الرياضي إلا أن مجلس الإدارة بيضرب المثل في كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتقدير الناس حيث كتب الكابتن محمود الخطيب كلمة للعاملين قال فيها (أنتم جزء هام من نجاح النادي الأهلي ومنطومته ومجلس إدارة النادي الأهلي يتقدم لكم بكل التقدير وهذا جزاء من يعمل دائما بحب وانتماء للنادي الأهلي مع دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق)