شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبى الزمالك: مش هنكمل القمة لو وليد سليمان نزل بـ"الخاتم السحرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع لاعبى الفريق فى جلسة استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، وقال مرتضي للاعبيه إن عليهم لعب المباراة وتحقيق الفوز حتي لا يقال إن الزمالك خائف من لاعبي الأهلي وفقا لما يتردد علي صفحات السوشيال ميديا، وطالب مرتضى منصور عبر فيديو تم بثه في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بإيقاف مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل ببطولة الدوري حال إرتداء وليد سليمان لاعب الأهلي الخاتم الذى يرتديه بشكل مستمر.

وقال مرتضى خلال جلسته مع لاعبي الزمالك:"إذا نزل وليد سليمان بنفس الخاتم أوقفوا المباراة ولا تكملوها فورًا"، وتابع:"لا يجوز أن يرتدي أي لاعب خاتم من الأساس في المباراة ومن ناحية أخرى هذا سحر ولن نكمل المباراة بهذا الشكل".

وأضاف:"سوف نصرف 3 دفعات من مرتباتكم في الفترة المقبلة، قبل مباراة الأهلي وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء وقبل لقاء العودة، وذلك من أجل تحفيزكم للفوز بكل هذه المواجهات الهامة".