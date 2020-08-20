شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربائى بالاتحادات الرياضية و اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد التيار الكهربائى إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ، بعد انقطاع دام عدة أيام بسبب حرق المحول الكهربائى الخاص بالمبانى الثلاثة باللجنة والاتحادات ، لتعود الحياة مرة أخرى الى الاتحادات ، و تواصل استعداداتها لعودة النشاط و البطولات .

وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن مبني اللجنة الأوليمبية المصرية ومجمع الاتحادات الرياضية ومبني الأكاديمية الأوليمبية بسبب حرق المحول ، و تم التواصل مع وزارة الشباب و الرياضة ، للتواصل مع وزارة الكهرباء من خلال توفير مولد كهربائي لحين الانتهاء من إصلاح محول الكهرباء الرئيسي ، وهو ما الانتهاء منه وتواصل الاتحادات عملها ، بعد تركيب محول اخر جديد .

وكان انقطاع التيار قد تسبب في تأجيل العمل فى عدة اتحادات ، و تأجيل بعض الاجتماعات منها اجتماع مجلس ادارة اتحاد العاب القوى ، و الذى كان مقرر له الاحد المقبل ، وتم تأجيله بسبب عدم وجود تيار بالاتحاد خاصة و الاتحادات الرياضية عامة .

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وتعقد اللجنة الأولمبية عقد جلسة لمجلس إدارة نهاية شهر أغسطس الجاري ، لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الميزانية العام المالي 2019 -2020 ، وتحديد مكافأة المدير التنفيذي ، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد وفقاً للائحة .

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020