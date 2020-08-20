شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: بيراميدز مش هياخد الدورى لو بعد 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لو بيراميدز قعد 100 سنة بنجوم العالم مش هياخد الدوري، مضيفا ولو اشتري بيراميدز كل اللاعيبة فى العالم آخره هياخده الدوري مرة واحدة والمنافسة ستبقي محصورة بين الأهلى والزمالك، ولو ضم نجوم العالم لن يحصل بيراميدز على الدوري حتى لو بعد 100 سنة .

وأكد عمارة فى تصريحاته لبرنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ، الاهلى خسر أحمد فتحى وشريف إكرامى فى الوقت الحالى وكان لا بد من الحفاظ عليهما طوال الوقت والاحتفاظ بهما.

وأضاف عمارة: "قضيت 4 سنوات الاجمل فى حياتى بالدوري الألمانى واحترافى فى ألمانيا إثر فى حياتى بشكل عام، ووافقت على العودة إلى الأهلى لاننى ضعيف أمام اسم النادى وعدت إلى مصر فى 2001 للعب فى النادى الأهلى بعدما تلقيت مكالمة من مسئولى الفريق، ولو عاد بى الزمن كنت سأقطع مشواري من أجل اللعب فى الأهلى .

Advertisements

وتابع نجم الاهلى السابق حديثه قائلا : "أعلن رأيي بصراحة حتى لو كان معارض ومخالف وانا باحب الاهلى ومش عاز اشتغل فى الاهلى واختلفت مع محمود طاهر وانتقدته ولكنه يتقبل النقد ولكن لا استطيع انتقاد الخطيب واحب بيبو كلاعب كرة منذ صغرين مضيفا بخد على خاطري من تصرف اى مسئول فى الاهلى".

وانتقد عمارة ظاهرة رحيل النجوم الكبار فى الاهلى ، قائلا الاهلى لا يجيد التعامل مع النجوم الكبار وتكريمهم، وأرفض إقحام شرف اكرامى ووالده اكرامى الشحات دون ذنب فى أزمة رمضان صبحي ن وصبحي صاحب القرار الاول والاخير فى رحيله عن الاهلى ووجهة نظرى الشخصية انه عند الرحيل لا بد من الرحيل بموافقة الجمهور

وواصل حديث قائلا : "كنت اتمنى اقامة مباراة اعتزال لى فى الاهلى ، وانا عن نفسي هارحل لو جانى عرض اغلى، ومن الطبيعي ان يلفت اللاعبون للعروض الضخمة فى الفترة الحالية وارى ان اسعار اللاعبين فى مصر مبالغ فيها والاغلى لا يستحق 8 مليون جنية، مضيفا أن التعاقد مع صلاح محسن برقم مبالغ فيه حقق زعزعة داخل الاهلى