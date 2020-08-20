شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة وادى دجلة ويبدأ الاستعداد لحرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد الاسماعيلية فى ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام ، وأنتهت بالتعادل 1/1، ومن المقرر أن يستأنف الفريق الاصفر تدريباته اليوم الخميس بدون راحة نظراً لضيق الوقت حيث يستعد لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الاحد المقبل على ستاد المكس بالاسكندرية فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

ومن جانبه ، وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدوري ، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب ، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا ، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهم حتى الان .

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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فى وقت سابق قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادى قاسم باشا التركى أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدى مدافع نادى الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى .وأكد تامر النحاس فى تصريحات تليفزيونية: "مسئولو قاسم باشا كانوا قد استفسروا منذ شهر أو شهر ونصف من مسئولى الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدي". وتابع: "باهر المحمدى تلقى عرضا من قاسم باشا وننتظر تحديد القيمة المالية".

وكان باهر المحمدى يعانى من تمزق فى أربطة الركبة والتى على إثرها غادر لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته. وعاد المحمدى لتدريبات الدراويش هذا الاسبوع وسط ترحيب من الجهاز الفنى والإدارى بجانب زملائه من اللاعبين بعودته.