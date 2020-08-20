شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لم أتراجع عن تصريحاتي بشأن مصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحمد بلال، نجم مصر والأهلي السابق، أنه طالب مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، بضرورة تطوير مستواه من أجل استمرار تألقه، وقال بلال فى تصريحات تليفزيونية : "جماهير الزمالك تضع مصطفي محمد تحت ضغط مستمر، وجعلوه بطل فى وقت قصير وهذا سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "جماهير الزمالك اعتبروا تصريحاتي بأنها ضد مصطفي محمد وحولوا الأمر إلى معركة، ولم أتراجع عن تصريحاتي حول اللاعب بعد هجوم المشجعين".

وتابع بلال ، بأنه لا يوجد مهاجمين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشددا على عدم وجود مهاجم مميز قادر على قيادة هجوم المنتخب الوطني. وقال بلال : "لا يوجد مهاجمين سوبر فى مصر خلال الوقت الحالي، وانتقدت بشدة مروان محسن فى الفترة الماضية بسبب انخفاض مستواه". Advertisements واوضح : "جماهير الزمالك حولت تصريحاتي عن مصطفي محمد إلى حرب شرسة بيني وبينه، واللاعب فى حاجة إلى التركيز من أجل استعادة مستواه مرة أخري، ولم أهاجمه من أجل الترند".

واشار أحمد بلال، إلي ان انتقاده للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، خلال فترة تواجده بقناة النادي، قد تكون سبب رحيلي، ولم أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينذاك".