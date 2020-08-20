شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين: فكرت فى اعتزال التدريب ولا يوجد خلاف بينى وبين حارس طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين، المدير الفنى السابق لطنطا، أنه نجح فى قيادة 4 فرق للدورى الممتاز، وهى الأسيوطى والرجاء والشرقية وطنطا، معلقاً فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "دائماً دورى الدرجة الثانية ما يشهد صعوبات كبيرة وضعف فى موارد أنديته وهو ما يؤثر بالسلب على مردود الأندية.. وملاعب أندية الدرجة الثانية سيئة للغاية ومجموعة الصعيد تعد الأصعب بسبب بعد المسافات بين أنديتها".

وتابع أيمن المزين: "كنت أشعر بالظلم بعد ترك الفرق عقب الصعود بهم..فكرت فى اعتزال التدريب فى وقت ما ولكن المقربين منى أقنعونى بالتراجع".

وأضاف أيمن المزين أنه راض عن تجربة طنطا، خاصة أنه استغل جميع العناصر المتواجدة فى الفريق، معلقاً: "كنت ـسعى لجمع أكبر عدد من النقاط للبقاء فى الدوري.. لا يوجد أزمة بينى وبين على فرج ولكننا اختلفنا على الضوابط الخاصة بالفريق والتى من حقى كمدير فنى أن أضعها".

وكشف أيمن المزين أنه رحل عن طنطا لأنه وجد أنه لن يضيف جديد فى الفترة المقبلة ولذلك فضلت منح الاختيار لمجلس إدارة النادى لاختيار مدرب أخر يستكمل المهمة ويقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.