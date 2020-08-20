شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي : نتعرض للظلم من حكام الدوري رغم وجود الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد مهدى، مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي ، أن فريقه تعرض للظلم فى مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اول امس في الدوري ، وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تام سبورت، قائلا: ارسلنا مذكرة للجنة الخماسية واتحاد الكرة بسبب تعمد بعض الحكام عدم الرجوع إلى تقنية الفيديو ، وابلغنا اتحاد الكرة باعتراضنا على حكم مباراة المقاولون العرب عدم احتساب ضربة جزاء للإنتاج الحربي،

واستكمل خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي أن ناديه قدم مذكرة لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال المذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".

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ويضيف مهدي:" اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهي تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لايرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري ، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.