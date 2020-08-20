شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلى والزمالك يمران بنفس الظروف قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمي الأهلي الأسبق، أن مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك صعب التنبؤ بها، مشيرا إلى أن الفريقين يمران بنفس الظروف من غيابات وإصابات. وأضاف أمير عبد الحميد، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الاهلي، أن "الصدفة والإصابات" لعبا دورًا كبيرًا في غيابه عن الملاعب سواء في وجود الحضري أو بعد رحيله عن الأهلي، كما حدث في مباراة نهائي كأس مصر 2004 أمام المقاولون العرب.

وتابع أمير عبد الحميد: "فى فترة وجود الحضري في الأهلي كنت دائما معرضا للإصابات، خاصة في أوقات تألقي، وتقديمي مستويات جيدة". وأوضح أمير: "مباراة القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2008 هي الأهم في مسيرتي، بعدما تحملت مسئولية حراسة مرمى الأهلي في تلك الفترة الصعبة، عقب رحيل الحضرى".