شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى "شعار" مواجهات الأهلى والزمالك يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تنتهي مباريات القمة بالتعادل عندما تقام المباراة يوم سبت ، ويلتقي الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري، حيث يسعي المارد الأحمر في تعزيز صدراته بجدول بطولة الدوري ومواصلة الانتصارات قبل الدخول في الصراع الافريقي، بينما يسعي الزمالك في تقليص فارق النقاط مع الأحمر في جدول الدوري الممتاز .

والتقي الاهلي والزمالك 7 مرات يوم السبت في تاريخ مواجهات القمة ، انتهت منهم 3 مباريات بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونستعرض في السطور القادمة نتائج مواجهات الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم السبت وانتهت بالتعادل .

في 4 مارس 2006 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي

في 9 يوليو 2016 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي.

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في 30 مارس 2019 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي.