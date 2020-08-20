التعادل السلبى "شعار" مواجهات الأهلى والزمالك يوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تنتهي مباريات القمة بالتعادل عندما تقام المباراة يوم سبت ، ويلتقي الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري، حيث يسعي المارد الأحمر في تعزيز صدراته بجدول بطولة الدوري ومواصلة الانتصارات قبل الدخول في الصراع الافريقي، بينما يسعي الزمالك في تقليص فارق النقاط مع الأحمر في جدول الدوري الممتاز .
والتقي الاهلي والزمالك 7 مرات يوم السبت في تاريخ مواجهات القمة ، انتهت منهم 3 مباريات بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ونستعرض في السطور القادمة نتائج مواجهات الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم السبت وانتهت بالتعادل .
في 4 مارس 2006 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي
في 9 يوليو 2016 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي.
في 30 مارس 2019 انتهت القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي.
ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.
أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاتفاق مع طاقم حكام أجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو، وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن جنسية وأسماء الطاقم مساء الخميس المقبل.
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