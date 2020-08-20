شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة الدولية لبطولات الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، عن خطة البطولات الدولية للاتحاد، والتى تبدأ فبراير المقبل، وتستمر حتى شهر ديسمبر مرورا بباقى أشهر 2021، حيث يشارك المنتخب في شهر فبراير المقبل بطولتى شمال أفريقيا التي تستضيفها مصر، وبطولة البريمرليج بالبرتغال.

وفى شهر مارس المقبل تقام بطولتى البحر الأبيض المتوسط بقبرص، والبريمرليج بأذربيجان، وبالانتقال إلى شهر أبريل المقبل فتقام بطولة واحدة للدورى العالمى بالمغرب، وفى شهر مايو يقام بطولة دورى الشباب والذى يقام بقبرص.

على مستوى بطولات شهر يونيو فيشارك منتخب الكاراتيه في تصفيات مؤهلة لطوكيو، وتقام بفرنسا، كما يشارك في معسكر تابع للاتحاد الدولى بكرواتيا.

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وجاء جدول البطولات كالتالى..



خطة بطولات الكاراتيه

وكان اتحاد الكاراتيه طلب استضافة بطولة المنطقة الأولى "زون وان" بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام العام المقبل، وأرسل الاتحاد خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لطلب استضافة البطولة والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر، وأكد محمد الدهراوى أن أي بطولة تستضيفها مصر تخرج في أفضل صورة، وبالشكل الذى يليق باسمها

وأعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن موعد بطولات الموسم الجديد، والتى تقام فى الفترة من 13 سبتمبر وحتى 24 مارس من العام المقبل، حيث تبدأ بطولات الجمهورية وتقان فى القاهرة، وجنوب وشمال الصعيد، وكذلك قطاع الدلتا غرب وشرق بالإضافة إلى القنال، وبورسعيد، والإسكندرية، والجيزة، وفقا لكل مرحلة، حيث ان كل منطقة لها موعد مختلف عن الاخر، وفقا للجدول الذى وضعته لجنة المسابقات بالاتحاد.