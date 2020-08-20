شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاهلي يرد علي شائعات اللعب لبيراميدز بصورة بالقميص الاحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رد محمد شريف لاعب الاهلى ، و المعار الى انبى ، على الشائعات التي ترددت عن توقيعه لفريق بيراميدز ، من خلال صفحته الشخصية بموقع تويتر، حيث نشر صورة له مرتديا قميص النادى الاهلى ، مصحوبا بقلب أحمر .. وشهدت الساعات الأخيرة، تأكيدات بوضع إدارة نادى بيراميدز 3 لاعبين في النادى الأهلى على دائرة اهتماماتها، للتعاقد معهم نهاية الموسم الحالى، لتدعيم الفريق أملا فى إحراز الألقاب الموسم المقبل، مع التأكيد على النجاح فى الحصول على توقيع محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى، ويتبقى فقط الحصول على موافقة الأهلى على رحيله حال عدم العودة لصفوفه الموسم المقبل .

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محمد شريف

ووفقا لقناة أون تايم سبورت، فإن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع أكثر من لاعبي داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كريم رمزي، عبر برنامج “بي أون تايم:”:” بيراميدز يفاوض ثلاثي الأهلي محمد شريف، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، لضمهم في نهاية الموسم الجاري ، و محمد شريف وقع بشكل مبدئي على عقود الانضمام لصفوف بيراميدز قبل الدخول في مفاوضات رسمية لشراء اللاعب من الأهلي”.

يذكر أن محمد شريف انضم الى الاهلى قادما من وادى دجلة ، عام 2018 ، في عقد مدته أربعة مواسم و نصف الموسم .