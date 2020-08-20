شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكى: المقاصة تصرف معى بشكل غير لائق والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث نجم الزمالك السابق فى فريق الأحلام عن مباراة الأهلى والزمالك قائلا إنها قمة المباريات لتاريخ الناديين الكبير، وستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقع النتيجة ومن يفقد التركيز سيخسر المباراة.
وواصل إيمانويل حديثه قائلا: "لعبت مع جيل عظيم فى الزمالك ولا أنسي هدفى فى الأهلى موسم 1994، الاستاد كان مليئا بالجماهير ولكنها خالية الآن فى لحظة مختلفة عن الماضى".
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