شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكى: المقاصة تصرف معى بشكل غير لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيمانويل إيمونيكي، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إنه يحترم فريق مصر المقاصة، رغم أنهم قاموا فجأة بفسخ التعاقد معه دون إبلاغه، معلقا: "لم أتوقع ما حدث معى من مسئولى الفريق بتصرفات غير لائقة". وأضاف، عبر قناة أون تايم سبورت: "مصر بلدى الثاني والمقاصة تصرف معى بشكل غير لائق وتعاقدوا مع إيهاب جلال دون علمى، وكنت أتمنى من المقاصة احترامى كلاعب سابق فى مصر"، مضيفا: "أحلت الملف إلى فيفا للفصل فيه والاتحاد الدولى سيفصل فى أزمة المقاصة".

وتحدث نجم الزمالك السابق فى فريق الأحلام عن مباراة الأهلى والزمالك قائلا إنها قمة المباريات لتاريخ الناديين الكبير، وستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقع النتيجة ومن يفقد التركيز سيخسر المباراة.

وواصل إيمانويل حديثه قائلا: "لعبت مع جيل عظيم فى الزمالك ولا أنسي هدفى فى الأهلى موسم 1994، الاستاد كان مليئا بالجماهير ولكنها خالية الآن فى لحظة مختلفة عن الماضى".