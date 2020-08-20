شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكم مباراة القمة درجة أولى.. ويصل القاهرة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك من الدرجة الاولى وينتمون لبلد صاحب تاريخ كبير فى كرة القدم، موضحا أن الطاقم سيصل القاهرة الجمعة المقبل استعدادا لادارة المباراة المرتقبة.

فى السياق ذاته، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن تعطل تقنية الفيديو غير مقصود والتحكيم على مسافة واحدة من الجميع، وأضاف العطار فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت أن الانتاج الحربي قدم مذكرة لاتحاد الكرة بشأن التحكيم، مضيفا أن مشكلة تقنية وراء تعطيل تقنية الفيديو فى مباراتى الاهلي والانتاج الحربي والزمالك ونادى مصر.

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وتابع العطار، "تم توفير مصدر للكهرباء بتقنية الفيديو بعدما كنا نقوم بتوصل الكهرباء من غرفة التلفزيون".

وواصل تصريحاته قائلا: إن أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي خضع لتحليل واحد فقط تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة واقعة واحدة في نادى المصري بسبب مسحات كورونا".