شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: أتمنى فوز الزمالك فى القمة 120 وأتوقع تألق حسام أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن منصور، لاعب الزمالك الأسبق، إنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية قمة الزمالك والأهلى رقم 120 المقرر لها السبت المقبل بالجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز، وقال أيمن خلال تصريحات تليفزيونية: "مباراة الزمالك والأهلى المقبلة قد تصنع نجما جديدا خاصة مع تألق ناشئى الزمالك حسام أشرف وأسامة فيصل فى المباريات الأخيرة، ولكن يجب الدفع بحسام أشرف فى التوقيت المناسب". وأضاف: "أتمنى فوز الزمالك بالطبع ولكن الكفة متساوية بين الطرفين وأتمنى أن تظهر المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية".

فيما كشف مصدر باتحاد الكرة أن طاقم الحكام الذى سيدير مباراة القمة يوم السبت المقبل بين الأهلى والزمالك سيكون على الأقرب من كرواتيا، لافتا إلى أن الطاقم سيصل غدا الجمعة أى قبل المباراة بـ24 ساعة بعد اتمام الاتفاق عليه، وسيضم الطاقم 5 أفراد بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.