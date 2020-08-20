شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يخضع لإجراء مسحة كورونا وينضم لمعسكر طنطا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع على فرج حارس مرمى فريق طنطا ، لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا صباح اليوم و الاجتماع مع ياسر المعداوى المدير التنفيذى للنادى قبل التوجه الى برج العرب و الانضمام لمعسكر الفريق الطنطاوى بالاسكندرية .

ويلاقى فريق طنطا نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز المقرر لها السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما بينما رصيد طلائع الجيش 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.