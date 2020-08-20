ملف الأربعاء.. شروط مرتضى منصور رحيل مصطفى محمد.. واستعدادات القطبين للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
وكيل لاعبين إماراتي يكشف كواليس تسويق رمضان صبحي في بلاده والسعودية
خالد جلال يرد على ميدو حول اتهامه بالحصول على تسريبات بتشكيل الزمالك
المقاصة: الأهلي لم يفاوضنا لضم محمد إبراهيم.. ونتمنى احترافه
الرجاء: سنصدر بياناً بشأن موقف أحداد في وقت لاحق
العطار: تعطل الفيديو خطأ تقني غير مقصود.. ووصول حكام القمة الجمعة
مرتضى منصور لمصطفى محمد: سأتركك للإحتراف في حالتين
رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة: هل تخشون الأهلي؟
ليفاندوفسكي يُعادل رونالدو.. 9 أرقام من تأهل بايرن ميونخ لنهائي الأبطال
مدرب دجلة: أهدرنا نقطتين أمام الإسماعيلي.. وأصبحنا فريقاً أفضل
وكيله الجزار يوضح لمصراوي سبب تعثر احتراف اللاعب رغم موافقة الأهلي
الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل أمام دجلة
مران الأهلي استعداداً للقمة.. تأهيل جيرالدو.. وجلسة للشيخ في الجيم
مران الزمالك للقمة.. جلسة كارتيرون ومساعده.. تأهيل حازم.. وتدريبات بدنية شاقة
رسمياً.. الانتاج يشكو حكام مباراتي الأهلي والمقاولون بسبب "الفار"
بركات: المنتخب يدرس الاستفادة من فترة توقف نوفمبر.. ونطالب باستمرارية الدوري
تقرير.. 10 لاعبين تأكد غيابهم عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
"مستند".. الزمالك يحصل على 89 ألف دولار بسبب عمر جابر
الزناتي: ارتباطات الأهلي والزمالك منعت إعلان "الجدول كاملًا"
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