وكيل لاعبين إماراتي يكشف كواليس تسويق رمضان صبحي في بلاده والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وكيل اللاعبين الإماراتي، سعيد البلوشي، إن وكيل لاعبين سعودي يعد من كبار الوكلاء عرض عليه في نهاية شهر يوليو الماضي تسويق رمضان صبحي لأندية إماراتية أو سعودية.

وأضاف البلوشي ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي مصر ـ :"تم عرض اللاعب عالى ناديين كبيرين في السعودية ولكن المقابل المادي كان كبيراً يصل 5 ملايين دولار لنادي هيدرسفيلد و2.5 مليون دولار كراتب للاعب".

وأتم الوكيل الإماراتي تصريحاته بـ:"حاولنا بعدها البحث عن عروض لرمضان صبحي في الدوري الإماراتي وحاولنا الحصول على تفويض رسمي للتحدث مع الأندية إذا كانت مهتمة بضمه ولكن قبل 3 أيام تواصل معي أحد وكلاء اللاعب وقالي لي اللاعب (خلص) مع بيراميدز".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، أن اللاعب خرج عن حساباتهم وأخبره بأنه سينضم لصفوف بيراميدز.