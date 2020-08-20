عاد الحارس الانجليزي الشاب “دين هندرسون” إلى ملعب أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تمديد عقده مع مانشستر يونايتد بعدما قضى فترة إعارة ناجحة مع نادي شيفيلد يونايتد.

وقضى بن هندرسون الموسمين الماضيين في شيفيلد يونايتد بنظام الاعارة من مانشستر يونايتد حيث قدم عطاءات مميزة أثارت انتباه المتتبعين في الدوري الانجليزي الممتاز.

وودع هندرسون نادي شيفلد برسالة مؤثرة قال فيها: “أود أن أشكر المدير الفني زملائي في الفريق وطاقم العمل، وبالطبع الجمهور الذي كان صادقًا معي”.

واضاف هندرسون “سأبقى أتذكر جيدًا ما حدث في العامين الماضيين، وسأعتبرها مرحلة مهمة في مسيرتي المهنية. أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي للتعلم والتطور مع هذه المجموعة”.

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حسب شبكة سكاي سبورتس فحارس المرمى الشاب ذو الـ 23 عاما قريب من التجديد مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد وراتب أسبوعي يصل إلى 100.000 جنيه استرليني ليكون الحارس الثالث في صفوف الشياطين الحمر أو ربما الحارس الثاني حال قرر سيرخيو روميرو وضع حدًا لجلوسه على الدكة لدافيد دي خيا.

وفي الوقت الحالي غير واضح ما إذا كان حارس إنجلترا الصاعد سيخرج على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2021/2020 بالذهاب نحو مكان آخر أو أن رغبته تتجه نحو منافسة الحارس الاسباني دي خيا على المركز الأساسي.

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وأعلنت سبعة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز حرصها على الظفر بخدمات “بن هندرسون” على سبيل الإعارة لمدة موسم، إذا اختار المدير الفني ليونايتد “أولي جونار سولشاير” استمرار دي خيا كحارس مرمى أساسي للفريق على الصعيد المحلي، ومن خلفه روميرو على الصعيد القاري.

مانشستر يونايتد يَرعب دي خيا بورقة العائد “بن هندرسون”

من المرجح أن عقد هندرسون الجديد في أولد ترافورد سيستمر إلى ما بعد يونيو 2023 حيث ينتهي عقد دافيد دي خيا الذي لا يعيش أفضل أيامه منذ نهائيات كأس العالم 2018 حتى الآن.

وعانى دي خيا من ضعف واضح في المستوى خلال الـ 18 شهرًا الماضية في أولد ترافورد ومن المتوقع أن تثير أخبار التقدم في عملية تجديد بن هندرسون تساؤلات حول مستقبل الإسباني على المدى الطويل في اليونايتد.

ويحصل دافيد دي خيا على حوالي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مما يجعل من غير المحتمل أن يغادر أولد ترافورد هذا الصيف.

في ذات السياق من المنتظر أن يعلن شيفلد يونايتد التوقيع مع حارس مرمى بورنموث والمنتخب الانجليزي دون 21 عامًا “رامسديل” والذي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح هذا الأسبوع.