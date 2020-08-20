ماجالهايس رابع صفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة تيلجراف البريطانية عن نجاح إدارة آرسنال في الظفر بتوقيع مدافع نادي ليل الفرنسي “جابرييل ماجالهايس” بعقد طويل الأمد حتى عام 2025، ضمن تدعيمات المدير الفني “ميكيل آرتيتا” لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، تحضيرًا للموسم الجديد الذي سينطلق قريبًا.

وأوضح نفس المصدر أن قيمة الصفقة قد وصلت إلى 25 مليون يورو (أي ما يعادل 22.6 مليون جنيه إسترليني)، ليتفوق آرسنال على منافسيه في هذه الصفقة “نابولي الإيطالي وإيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين”.

وسيخضع المدافع البالغ من العمر 22 عامًا للفحص الطبي غدا في لندن، لإتمام الصفقة، بعدما وصل إلى شبه اتفاق مع إدارة آرسنال حول الشروط الشخصية.

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من المتوقع أن يؤدي وصول جابرييل ماجالهايس إلى زيادة جهود أرسنال للتحرك لبيع بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم، مثل سوكراتيس الذي ارتبط بقوة مع روما، وكالوم تشامبرز الذي قد يعود إلى فولهام الصاعد حديثاً، حيث لعب سابقاً معهم على سبيل الإعارة.

جدير بالإشارة أن جابرييل ماجالهايس هو قلب دفاع برازيلي، ولد في 19 ديسمبر 1997 بمدينة بورتو أليجري، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أفاي البرازيلي عام 2016 ومنه انتقل إلى ليل الفرنسي الذي أعاره لناديي تروي الفرنسي ودينامو زغرب عامي 2017 و2018، ثم استطاع إثبات نفسه كعنصر رئيسي في تشكيل ليل، حيث شارك في 24 مباراة بالدوري الفرتسي في موسم 2019-2020.