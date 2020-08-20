رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مصير مهاجم برشلونة لويس سواريز، أنه لن يرحل عن كامب نو هذا الصيف.

ووفقا لما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إحدى صحف أوروجواي تحدثت مع أحد المقربين من لسواريز، وأكد أن نجم فريق برشلونة سوف يستمر مع الفريق هذا الصيف، ولا يفكر في الرحيل.

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وجاء ذلك على الرغم من عدم إدراج جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكاتالوني، لاسم سواريز ضمن الأسماء غير القابلة للنقاش.

وشددت التقارير على أن سواريز لا يشعر بأن هناك هجومًا ضده من إدارة فريق برشلونة، وليس لديه نية للمغادرة عن الفريق في الوقت الحالي.

وقد دافع سواريز عن نفسه بالأهداف التي سجلها هذا الموسم، على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في ركبته، حيث سجل 21 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.