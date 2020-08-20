رياضة | صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل عقد صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي ينتقل على إثرها الأرجنتيني لاوتار مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي إلى الفريق الكتالوني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن اسم لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتجديد دماء الفريق.

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وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الثنائي المرشح للرحيل عن برشلونة والانتقال إلى إنتر ميلان هو الأوروجواياني لويس سواريز والأرجنتيني سيرجيو بوسكيتس.

واقتبس الموقع الإيطالي بعض كلمات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في حديثه الأخير والذي حدد من خلاله أسماء النجوم غير القابلين للبيع ولم يذكر اسم سواريز أو بوسكيتس مؤكدًا في الوقت ذاته أنه هناك بعض النجوم الكبار في غرفة الملابس سيضطرون إلى الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن الثنائي السابق ذكره يعتبر من بين الأسماء التي يمكن أن تغري إنتر ميلان لإطلاق سراح لاوتارو مارتينيز مقابل التعاقد معه.