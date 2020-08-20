رياضة | برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا مازال يُراود إدارة برشلونة الإسباني وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالنجوم اللامعة التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن الفريق فشل في آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لم تتوقف عن تدعيم الفريق بالنجوم من أصحاب المستوى الرفيع ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سعى جليًا أيضًا لإعادة نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الممكن أن يصبح دوني فان دي بيك أول صفقة لفريق برشلونة في الموسم المقبل مع وصول رونالد كومان إلى منصب المدير الفني للنادي الكتالوني.

وونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر هولندية أن يكون دوني فان دي بيك أول صفقة يقوم بها برشلونة في الصيف الحالي بعد تعاقده مع كومان لتدريبه.

وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ألفريد شرودر سيكون مساعد كومان في برشلونة وأن الاختيار قد وقع عليه من قبل المدير الفني الهولندي.