رياضة | كارتيرون يفضل أبو جبل على جنش لحراسة عرين الزمالك ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يفضل أبو جبل على جنش لحراسة عرين الزمالك ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدفع بمحمد أبو جبل لحراسة عرين الأبيض في مباراة الأهلي السبت المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في الأسبوع الواحد والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري.

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واعتمد كارتيرون على محمود جنش لقيادة حراسة المرمي في مباراة الزمالك وإف سي مصر الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وضمت تشكيلة الزمالك لمواجهة الأهلي كل من: محمد أبو جبل، محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعى، محمد عبدالغنى، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو.

ويسعى الزمالك لإسعاد جماهيره بتحقيق الفوز على الأهلي، بعد ابتعاده عن حصد لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، ورغبته في الحصول على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.