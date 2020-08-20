رياضة | ميدو يوجه رسالة قوية لخالد جلال بشأن تسريب تشكيل الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة قوية لخالد جلال بشأن تسريب تشكيل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أنه لم يكن يرغب في اشتعال أي أزمات، مع خالد جلال مدرب نادي مصر.

وكان صرح ميدو أمس في برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، بأن خالد جلال مدرب نادي مصر علم تشكيل الزمالك قبل مواجهة الفريقين، وقام بتغيير خطته على هذا الأساس، واستطاع اقتناص نقطة ثمينة أمام الأبيض.

وأشار ميدو إلى أن خالد جلال في تصريح إذاعي هو الذي قال هذا الحديث وأكد أن تشكيل الزمالك تم تسريبه له وهذا خطأ منه.

ووجه رسالة إلى خالد جلال في نهاية حديثه، قائلا، "عندما تخطئ يا كابتن، لابد أن تعترف بذلك، ولا تحاول أن تحمِّل خطأك لأي شخص آخر، وانت بنفسك اللي طلعت قلت إنك غيرت تفكيرك لما عرفت تشكيل الزمالك قبل المباراة، ده شغلي، ولم أتهمك بأي شئ، واللي سخنك وخلاك تطلع تقول الكلام ده فاشل".