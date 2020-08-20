رياضة | مفأجاة.. بيكيه على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفأجاة.. بيكيه على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن إقتراب رحيل جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نحو البريمرليج.

وفقاً لموقع " البرنابيو " فإن المدافع الاسباني بات على أعتاب الإنتقال إلى البريمرليج من بوابة فولهام الانجليزي.

ومن المنتظر أن يقدم النادي الإنجليزي عرض إلى برشلونة من أجل التعاقد مع قائد الفريق، خاصه بعد إصرار الاول على الرحيل خارج الكامب نو في الصيف.

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ومن جهه اخري لا يمانع برشلونة في التخلي عن خدمات بيكيه، خاصة بعد التعاقد مع رونالد كومان خلفا لكيكي سيتين، وبداية عهد جديد في مسيرة النادي.

وكان بيكيه قد صرح عبر قنوات " بي أن سبورت " عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، وفتح المجال أمام النادي للتعاقد مع عناصر شابة، على هامش الخروج المزل أمام بايرن ميونيخ.

يذكر أن برشلونة قد تعاقد مع بيكيه في عام 2008 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات مقابل خمسة مليون يورو.