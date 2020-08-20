شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور قبل القمة: فزنا على الأهلي بجميع المباريات عدا واحدة سببها الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي الأول بضرورة تحقيق الفوز على حساب الأهلي في لقاء القمه المباراة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال مرتضى منصور للاعبين: «أنتم قادرون على الفوز وتحقيق الانتصار وهذا لا ينسينا أن الأهم هو الفوز ببطولة أفريقيا المقبلة».

أضاف رئيس الزمالك: «أطالبكم جميعاً بالاستمتاع بالمباراة المقبلة وتحقيق الانتصار على حساب الأهلي لأن الفريق لا يحتاج سوى الفوز للتأكيد على أن الزمالك لا يخاف من الأهلي كما تحدثوا في مباراة فبراير التي لم تكتمل».

وأعلن مرتضى منصور عن مواعيد الأقساط المتبقية من عقود اللاعبين قائلاً إن الجميع سيحصل على دفعة مالية قبل مباراة الأهلي بعدها دفعة ثانية قبل السفر إلى المغرب، وثالثة بعد العودة من هناك للتأكيد على أن جميع المستحقات ستكون تسلمها الجميع بالشكل الأمثل لأنه وقتها لن يكون لهم سوى مكافأة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع مرتضى منصور: «فزنا على الأهلي في جميع المباريات عدا المواجهة التي شارك فيها احمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي وتسبب في 3 أهداف بعد الجلسة التي جمعته ومحمود الخطيب بمنزل تركي ال الشيخ في القاهرة قبل القمة بثلاثة أيام».

ووعد مرتضى منصور اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى محمد بالسماح لأي منهم بالاحتراف أو الرحيل عقب التتويج ببطولة أفريقيا مشدداً على أنه لا يمانع في رحيل أي لاعب مثلما حدث سابقاً مع محمد عبدالشافي وعمر جابر ومحمد إبراهيم وغيرهم من اللاعبين.

Advertisements

واختتم مرتضى منصور بأن التتويج باللقب الأفريقي سيعود بالنفع ماليا على النادي واللاعبين وسيجعله يقدم له المكافآت والمزايا المالية التي يتمنونها.