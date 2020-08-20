شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلمة مرتضى منصور في مجلس النواب عن أزمة الفيديو المسيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، فيديو لحديثه خلال جلسة لمجلس النواب عقدت مؤخرًا، تناول أزمة الفيديو المنسوبه له والذي تضمن إساءات لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمود كهربا، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، ما دفع رئيس الأهلي للتقدم ببلاغ للنائب العام.

وقال مرتضى منصور أن الفيديو المزعوم ضده مفبرك والتقرير الفني يثبت ذلك بالثانية والدقيقة وأنه يحترم النادي الأهلي كقلعة وأن من يرى غير ذلك أعمى.

وتحدث مرتضى منصور خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة العامة التي نظرت السماح للنائب العام بسماع أقواله دون اتخاذ أي إجراءات قانونية عن الهجوم الكبير الذي تعرض له من أعداء الوطن «القطريين وغيرهم»، مشدداً على أنه تلقى تهديدات بالقتل وابنه النائب أحمد مرتضى، وأحفاده بالإضافة إلى فبركة الفيلم الجنسي وغيرها من الأمور التي طالت شخصه مبدياً اندهاشه من عدم فتح التحقيقات في تلك البلاغات منذ سنتين وأكثر.

ووافق مجلس النواب، في جلسته الاثنين، على السماح لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسماع أقواله في قضية الفيديو المسيء، فيما ورفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في سب النادي الأهلي.

وأعلن مرتضى منصور التقدم ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب، رئيس الأهلي، واللاعب محمود كهربا، وآخرين تضمن البلاغ قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك.

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