شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف: محمود علاء كان يريد الانتقال إلى الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن دوره في صفقة انتقال محمود علاء إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمًا من وادي دجلة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه «أوضة اللبس» على شاشة قناة النهار: «عندما كنت مُدرباً لوادي دجلة، الأهلي عرض 9 ملايين جنيه لضم محمود علاء وماجد سامي وافق على العرض وأبلغني بذلك، كنت أعلم أن اللاعب سيكون مؤثر للغاية إذا انتقل للأهلي، لذلك كنت أتمنى انتقاله للزمالك لأني أعلم جيداً ما سيُقدمه للزمالك».

وأضاف: «تدخلت في الأمر مع ماجد سامي مالك النادي، والذي أكد لي أنه يريد 12 مليون جنيه نظير رحيل اللاعب إلى الزمالك، فتحدثت مع مرتضى منصور وقلت له إن علاء إذا انتقل إلى الأهلي سيكون إضافة قوية للدفاع لمدة 10 سنوات».

وأنهى تصريحاته: «أقنعت رئيس الزمالك، وبالفعل وافق، ثم تحدثت مع محمود علاء، وكانت المهمة صعبة نظرًا لكون اللاعب كان يريد الانتقال إلى الأهلي، ولكنه في النهاية وافق وعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وتم إتمام الصفقة».