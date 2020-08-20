أحمد بلال يكشف تفاصيل أزمته مع حسام حسن بعد تصعيده للفريق الأول بالأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته مع حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، حينما تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء.
وقال «بلال» في تصريحات عبر قناة «تن»: «عندما تم تصعيدي إلى الفريق الأول، تم منحي قميص مران يحمل رقم 9، ليأتي حسام حسن من بعيد ويقول لي هو أنت اللي هتلعب مكاني؟».
وأضاف: «كابتن حسام حسن كان صعب جدًا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام».
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