شكرا لقرائتكم خبر عن «الاعتراف بالخطأ واجب».. ميدو يوجه رسالة قوية لخالد جلال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

‏أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يتعمد إثارة أي أزمات بعدما صرح أمس بأن خالد جلال، مدرب نادي مصر، علم بتشكيل الزمالك قبل مواجهة الفريقين.

وقال «ميدو» في تصريحات على قناة النهار: «خالد جلال نفسه في تصريح إذاعي هو الذي قال هذا الحديث، وأكد أن تشكيل الزمالك تم تسريبه له وهذا خطأ منه».

وواصل: «يا كابتن خالد لما تغلط واجب تطلع تقول أنا غلطت عادي، متحاولش تحمِّل خطأك لأي حد تاني، وأنت بنفسك اللي طلعت قلت إنك غيرت تفكيرك لما عرفت تشكيل الزمالك قبل المباراة، ده شغلي، ولم أتهمك بأي شئ، واللي سخنك وخلاك تطلع تقول الكلام ده فاشل».

واختتم: «فيه حد سخّن خالد جلال على شخصي، وورطه في الهجوم ضدي، وجعل الجميع يتحدث عن أزمة خالد جلال وميدو بدلًا من الحديث عن أن خالد جلال قدم مباراة قوية أمام الزمالك».