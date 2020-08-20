شكرا لقرائتكم أيمن منصور: القمة 120 قد تشهد مولد نجم زملكاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق أنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية قمة الزمالك والأهلي رقم 120 المقرر لها السبت المقبل بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز .

وقال أيمن خلال تصريحات تليفزيونية: " مباراة الزمالك والاهلي المقبلة قد تصنع نجما جديدا خاصة مع تألق ناشئي الزمالك حسام أشرف وأسامة فيصل في المباريات الأخيرة، ولكن يجب الدفع بحسام أشرف في التوقيت المناسب ".

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وأضاف: " أتمنى فوز الزمالك بالطبع ولكن الكفة متساوية بين الطرفين واتمنى أن تظهر المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية".

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة.يدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.