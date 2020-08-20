شكرا لقرائتكم أيمن المزين: لا يوجد خلاف بيني وبين حارس طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين المدير الفني السابق لطنطا أنه نجح في قيادة 4 فرق للدوري الممتاز وهم الأسيوطي والرجاء والشرقية وطنطا، معلقاً في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 :"دائماً دوري الدرجة الثانية ما يشهد صعوبات كبيرة وضعف في موارد أنديته وهو ما يؤثر بالسلب على مردود الأندية..وملاعب أندية الدرجة الثانية سيئة للغاية ومجموعة الصعيد تعد الأصعب بسبب بعد المسافات بين أنديتها"

وتابع أيمن المزين :"كنت أشعر بالظلم بعد ترك الفرق عقب الصعود بهم..فكرت في اعتزال التدريب في وقت ما ولكن المقربين مني اقنعوني بالتراجع:

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وأضاف أيمن المزين أن راض عن تجربة طنطا خاصة وأنه استغل جميع العناصر المتواجدة في الفريق معلقاً :"كنت اسعى لجمع أكبر عدد من النقاط للبقاء في الدوري..لا يوجد أزمة بيني وبين علي فرج ولكننا اختلفنا على الضوابط الخاصة بالفريق والتي من حقي كمدير فني أن أضعها"

وكشف أيمن المزين أنه رحل عن طنطا لأنه وجد أنه لن يضيف جديد في الفترة المقبلة ولذلك فضلت منح الاختيار لمجلس إدارة النادي لاختيار مدرب أخر يستكمل المهمة ويقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.